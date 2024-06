Carabiniere libero da servizio rianima e salva giovane dopo incidente: la storia

Un carabiniere fuori servizio ha salvato la vita ad un giovane quindicenne rimasto coinvolto in un brutto incidente in via Braille

Una storia commovente e dal lieto fine si è verificata nella giornata di ieri a Siracusa, in via Louis Braille. Un carabiniere libero dal servizio ha assistito ad un incidente che ha coinvolto un quindicenne in scooter e, vedendo il corpo quasi esanime del giovane, non ci ha pensato un attimo ed è intervenuto subito per soccorrerlo.

Il carabiniere ha rianimato e salvato il quindicenne

Il ragazzo non dava segni di vita e l’appuntato Alessandro Ingemi, che stava facendo jogging, si è fermato e lo ha rianimato praticando un massaggio cardiaco: il giovane ha così ripreso conoscenza e, dopo l’arrivo dei soccorsi, è stato stabilizzato dai sanitari del 118 e trasportato all’ospedale Umberto I di Siracusa per essere sottoposto alle cure dei medici.

Il ringraziamento della famiglia del giovane: “Lui l’angelo custode di nostro figlio”

Una storia a lieto fine, con tanto di ringraziamenti da parte del padre del quindicenne, che ha scritto al comandante provinciale dell’Arma: “Vorrei esprimere tutta la mia gratitudine al carabiniere Ingemi e a tutta l’Arma dei carabinieri, che vigila sempre per la nostra sicurezza durante e al di fuori del servizio di lavoro. Grazie al repentino soccorso mio figlio ha potuto usufruire delle giuste cure, salvandogli la vita e soprattutto in quei momenti di paura e sofferenza, è stato amorevolmente assistito. Per mio figlio, il carabiniere Ingemi è come un angelo che lo ha protetto con le sue grandi ali, tanto che è stato insieme a noi diverse volte in ospedale, sia al pronto soccorso che in reparto, confortando anche me e mia moglie. Spero che per lui, gli esempi da seguire nella vita, siano persone come il carabiniere Ingemi. Grazie”.

