Carabinieri donano tv a piccoli pazienti ospedale Piazza Armerina

L’incontro ha coinvolto i bambini che dovevano ricevere cure ambulatoriali e i piccoli pazienti ricoverati, entusiasti per la sorpresa

Visita dei carabinieri di Piazza Armerina (Enna) ai bimbi ricoverati nel reparto ‘Pediatria’ dell’ospedale ‘Michele Chiello’. I militari sono stati ricevuti da Mara Politi, direttore sanitario del nosocomio, da Aurora Chiaramonte, responsabile del reparto, e dal personale sanitario in servizio.

Entusiasti i bambini

L’incontro ha coinvolto sia bambini che dovevano ricevere cure ambulatoriali che i piccoli pazienti ricoverati, entusiasti per l’inaspettata sorpresa. I bimbi hanno ricevuto in dono per la sala ricreativa una smart tv che potrà essere utilizzata sia dai bambini ricoverati che da quelli che si recano in ospedale per i controlli in day hospital che potranno così trascorrere un po’ di tempo in compagnia dei loro personaggi televisivi preferiti. L’iniziativa è stata concordata con la Direzione sanitaria dell’ospedale.