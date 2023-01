Carburanti, come cambiano i prezzi: schizza la benzina, diesel oltre i 2 euro

Cambiano ancora i prezzi per i carburanti, ecco quanto costa fare rifornimento alla pompa con benzina e diesel.

Con le quotazioni internazionali di benzina e diesel ancora in calo, non si registrano nuovi movimenti degli operatori sui prezzi raccomandati dei carburanti. I prezzi praticati alla pompa risultano tuttavia in salita recependo gli ultimi rialzi, con il prezzo medio della benzina in modalità servito che torna oltre i 2 euro.

Carburanti, i prezzi di oggi

Nel dettaglio, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri 25 gennaio, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self è 1,872 euro/litro (1,858 il dato precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,859 e 1,883 euro/litro (no logo 1,869).

Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,914 (contro 1,902), con le compagnie tra 1,904 e 1,926 euro/litro (no logo 1,907).

Sul servito per la benzina il prezzo medio praticato è 2,007 euro/litro (1,996 il valore precedente) con gli impianti colorati con prezzi tra 1,961 e 2,061 euro/litro (no logo 1,920).

La media del diesel servito è 2,051 euro/litro (contro 2,040), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 2 e 2,107 euro/litro (no logo 1,957). I prezzi praticati del Gpl si posizionano tra 0,792 e 0,804 euro/litro (no logo 0,771). Infine, il prezzo medio del metano auto si colloca tra 2,022 e 2,279 (no logo 2,152).