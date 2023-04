Carini, 300 mq di rifiuti vari vicino torrente: bomba ecologica scoperta dai carabinieri

Pesanti i capi d'accusa nei confronti di due uomini originari della città della baronessa

In Contrada Ciachea, SP 3 bis a Carini, in un’area di circa 300 mq adibita a discarica c’era di tutto: eternit, bombole, vernici, pezzi di auto, una roulotte e una capanna in legno, il tutto sull’argine del torrente Ciachea (corso d’acqua sottoposto a tutela paesaggistica): in poche parole una vera e propria bomba ecologica.

Polizia ambientale

A rinvenirla, denunciando il fatto, nell’ambito di un piano straordinario di controllo del territorio, disposto dall’assessore alla polizia municipale del comune di Carini, Vito Bortiglio, e coordinato dal comandante del corpo, Marco Venuti, nel fine settimana, sono stati gli agenti dei caschi bianchi della città della Baronessa, che hanno posto in essere numerose azioni di controllo in materia di polizia ambientale, commerciale e stradale.

Accuse pesanti

L’area intanto è stata sottoposta a sequestro preventivo. Denunciati alla Procura della Repubblica di Palermo M.P e E.B, due uomini rispettivamente di anni 54 e 60, entrambi di Carini. Per loro accuse pesanti. Si va dall’esercizio di una discarica abusiva, alla violazione della normativa edilizia, nonché della legge Galasso, per il vincolo fluviale, e al codice dei beni culturali e del paesaggio, parte offesa il comune di Carini, che potrà costituirsi parte civile.