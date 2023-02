Palermo: un chilo di droga nascosto in casa, donna in manette

La donna è stata arrestata e la droga sequestrata

Un appartamento, apparentemente disabitato, adibito a covo per la droga. A scoprirlo a Carini, nel Palermitano, è stata la Polizia di Stato che ha fatto scattare le manette ai polsi di una donna, sorpresa a uscire dall’abitazione con in mano un sacchetto di stoffa.

Insospettiti dal suo atteggiamento guardingo e dal fatto che alla loro vista la donna si è disfatta della busta, gli agenti hanno proceduto a un accurato controllo.

Nel sacchetto i poliziotti hanno trovato 170 grammi di marijuana, mentre nell’abitazione c’erano 170 grammi di hashish, 236 dosi di marijuana già confezionate per un peso complessivo di 354 grammi, 266 grammi della stessa sostanza custoditi in alcuni vasi di vetro, due bilancini di precisione, taglierini intrisi di hashish e sacchetti per il confezionamento.

La donna è stata arrestata e la droga sequestrata. Le indagini proseguono.