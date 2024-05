Un ladro ha rubato il registratore di cassa di un bar del parco di Carini. I Carabinieri però lo hanno colto in flagrante.

Un ladro ha rubato il registratore di cassa di un bar del parco cittadino Almoad di Carini. L’uomo di notte ha scavalcato i cancelli e si è impossessato del dispositivo. I Carabinieri però lo hanno immediatamente colto in flagrante. Si tratta di un 34enne arrestato in via Rovigo proprio nelle vicinanze della villa.