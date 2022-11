Caro bollette, bonus 600 euro per dipendenti Università Catania

Bonus bollette fino a 600 euro per poter coprire in parte le maggiori spese per le utenze di acqua, gas e luce

Bonus bollette fino a 600 euro per i dipendenti dell’Università di Catania per poter coprire in parte le maggiori spese per le utenze di acqua, gas e luce. Il Consiglio di amministrazione ha approvato lo stanziamento e il provvedimento richiama le misure già varate in precedenza dal Governo Draghi sarà finanziato con risorse esterne.

“Una scelta di attenzione verso il personale tecnico-amministrativo in considerazione della situazione economica a livello nazionale – ha detto sottolinea il Rettore Francesco Priolo – , con i rincari delle tariffe previste per la fornitura di acqua, gas ed energia elettrica e del gas che gravano sulla vita dei lavoratori e delle loro famiglie”.

L’intesa è stata sottoscritta dal direttore generale dell’Ateneo, Giovanni La Via con le organizzazioni sindacali Flc Cgil, Cisl Fsur, Fed. Uil Scuola Rua, Snals Confsal, Fgu Gilda Unams Dip. Università e con le Rsu d’Ateneo. “Ai dipendenti che presenteranno l’istanza – ha sottolienato La Via – saranno rimborsati i costi delle utenze domestiche sostenuti e opportunamente attestati entro il mese di gennaio”.