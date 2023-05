Caro prezzi, Urso: “Governo attento, in campo tutte misure per evitare speculazioni”

"Non vogliamo fare polemiche ma occorre essere trasparenti a beneficio dei consumatori", ha detto il ministro

“Il governo è molto attento” sulla questione dell’inflazione e “sta mettendo in campo tutte le misure possibili per evitare le possibili speculazioni, soprattutto per i prodotti di largo consumo i cui prezzi sono monitorati dal Mimit”. E’ quanto ha scritto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in un messaggio inviato in occasione della presentazione del 1° Rapporto di Federalimentare e Censis dal titolo ‘Il valore economico e sociale dell’industria alimentare italiana’.

“Proprio oggi – ha ricordato – il Garante per la sorveglianza dei prezzi, per la prima volta da quando è stata creata grazie al ‘decreto trasparenza’, ha convocato la ‘Commissione di allerta rapida’ presso il ministero convocando un ampio numero di associazioni che operano nel settore della pasta. Ricordo che questo alimento, da sempre sulle nostre tavole, nel mese di marzo, rispetto all’anno precedente, ha registrato un aumento del 17,5%”, ha spiegato Urso. “Non vogliamo fare polemiche ma occorre essere trasparenti a beneficio dei consumatori, e a salvaguardia dell’elevata reputazione sociale che avete conquistato nel tempo: dal rapporto – ha detto il ministro – è confermato che l’86,4% dei nostri connazionali ha piena fiducia” nell’industria agroalimentare “e inoltre c’è un buon clima adesso in generale”.