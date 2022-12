Caro voli per la Sicilia, Schifani convoca riunione della Giunta: si valuta ricorso ad Antitrust

La decisione del governatore siciliano Renato Schifani per combattere il caro voli per la Sicilia dopo le polemiche di questi giorni.

Giunta regionale convocata in riunione straordinaria per oggi pomeriggio alle 16 per discutere del “cartello” sulla rotta Palermo-Roma tra Ita e Ryanair.

Lo ha deciso il governatore siciliano, Renato Schifani, dopo le polemiche nate in questi giorni a causa dei prezzi esagerati dei biglietti che si ripresenta ripetutamente a ridosso delle festività.

In particolare, la Giunta acquisirà parere sulla fondatezza e provvederà quindi a fare mandato per il ricorso. La Regione Siciliana si rivolgerà a una struttura esterna esperta in antitrust per valutare la vicenda.

Caro voli, ieri la denuncia di Schifani

Nelle scorse ore il presidente Schifani ha denunciato la carenza di posti a bordo del volo per ritornare in Sicilia, provvedendo dunque al rientro nell’Isola optando per l’opzione nave.

Sempre ieri Schifani ha sottolineato che “lo scandalo del caro voli che da tempo colpisce i siciliani deve trovare una risposta, immediata ed efficace”.