Caro voli, Udicon “Prezzi alle stelle, intervenire a tutela dei consumatori”

“Bisogna intervenire al più presto sul caro voli che sta procurando un danno molto consistente alle economie delle famiglie siciliane“. A dichiararlo è Salvatore Lorefice, presidente regionale di Udicon. L’Antitrust ha avviato un’istruttoria nei confronti di alcune compagnie aeree per stabilire se abbiano distorto la concorrenza.

L’Udicon: “Situazione molto grave”

“Siamo già in un momento di crisi dovuto alle spese straordinarie del periodo natalizio – ha continuato – Se consideriamo anche i prezzi altissimi del carburante e il caro energia, i nuclei familiari rimangono strozzati dagli aumenti spropositati registrati nell’ultimo periodo sui voli aerei da e per la Sicilia. Con il caro voli si tocca il picco massimo di esasperazione. Alcuni siciliani non potranno riabbracciare le proprie famiglie nel periodo festivo. Ritengo questa una situazione molto grave e chiedo l’intervento immediato di tutti gli enti che detengono la responsabilità di quanto sta accadendo”.