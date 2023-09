I casi di violenze sessuali in Italia sono aumentati sensibilmente: i numeri

L’incremento si è attestato al 40% nel 2022 a fronte dei 4.488 del 2013. La percentuale di donne vittime di violenze sessuali. Tutti i numeri

La violenza sessuale, declinata in tutte le sue forme, negli ultimi dieci anni registra un trend in crescita. L’incremento, significativo, si è attestato al 40%, con 6.291 eventi nel 2022 a fronte dei 4.488 del 2013. La percentuale di donne vittime di violenze sessuali presenta un’incidenza elevata, vicina al 90%, in tutti i periodi in analisi.

È quanto emerge dal Focus violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo, realizzato dal Servizio Analisi Criminale, struttura a composizione interforze incardinata nell’ambito della Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento di Pubblica Sicurezza.

Più del 50% vittime da 0 a 24 anni

Da un’analisi sul 2022 emerge che un terzo delle vittime sono minorenni mentre, ampliando la fascia da 0 a 24 anni, si supera il 50% delle vittime totali. Quanto agli autori noti le segnalazioni evidenziano come il numero maggiore di queste attenga agli adulti (oltre 25 anni), cui segue quella dei cosiddetti giovani adulti (18-24).

Foto di Ulrike Mai da Pixabay