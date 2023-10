Caso Giambruno, il conduttore si autosospende da Mediaset: è ufficiale

Dopo lo scandalo scoppiato negli ultimi giorni e la separazione con Giorgia Meloni, Andrea Giambruno si autosospende da Mediaset

Dopo lo scandalo dei fuori onda e la separazione ufficiale dalla ormai ex compagna, la premier Giorgia Meloni, per Andrea Giambruno arriva anche l’allontanamento da Mediaset.

Dai palazzi del Biscione, infatti, è arrivato l’annuncio sul futuro del giornalista che, in accordo con la testata, ha deciso di autosospendersi per sette giorni dalla trasmissione “Diario del Giorno”.

Andrea Giambruno autosospeso per una settimana

Il giornalista, per una settimana, non condurrà così il programma di informazione che va in onda dalle 15:30 dal lunedì al venerdì su Retequattro.