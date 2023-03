Castro: «In Commissione Sanità dell’Ars un utile e costruttivo confronto sul 118 siciliano»

Si è parlato di ricollocamento degli inidonei alla mansione di soccorritore, organizzazione del personale e potenziamento dei mezzi Seus

«La seduta della Commissione Sanità dell’Ars è stata un utile e costruttivo momento di confronto sulla gestione del 118 in Sicilia». Lo afferma il presidente della Seus, Riccardo Castro, sottolineando che durante l’incontro di stamattina, alla presenza anche dell’assessore regionale alla Salute, Giovanna Volo, «sono stati trattati temi importanti come l’eventuale ricollocamento degli inidonei alla mansione di soccorritore, l’organizzazione del personale e il potenziamento dei mezzi di soccorso. Così come sta già avvenendo con i sindacati, certamente la Seus trarrà tesoro pure dal confronto con l’Ars perchè il nostro comune obiettivo è quello di migliorare ulteriormente il già ottimo servizio di emergenza-urgenza in Sicilia».