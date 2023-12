Catania, 11 genitori indagati: non hanno osservato l’obbligo scolastico

L'attività investigativa ha consentito di indagare in stato di libertà 11 genitori inottemperanti all'obbligo di legge.

Su disposizione del Questore di Catania, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato “Nesima” hanno eseguito una serie di controlli in attuazione del recente Decreto-legge del 15 settembre 2023 che prevede “misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale”. L’attività investigativa ha consentito di indagare in stato di libertà 11 genitori inottemperanti all’obbligo di legge.

Il provvedimento nei confronti dei genitori

Gli indagati sono stati formalmente ammoniti e il relativo provvedimento è stato trasmesso agli organi competenti al fine di valutare la sospensione o revoca gli eventuali sussidi statali con particolare riferimento all’assegno di inclusione e/o reddito di cittadinanza. Gli indagati sono stati altresì segnalati alla locale Procura della Repubblica per i minorenni al fine dell’adozione di eventuali ulteriori provvedimenti da parte del Tribunale per i minorenni. Nell’ambito delle iniziative volte a contrastare la devianza minorile, 2 genitori sono stati segnalati anche alla Procura della Repubblica in quanto il figlio minore è stato sorpreso da solo, in strada, a bordo di una bicicletta elettrica. Il minore è stato affidato ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale con l’ammonimento a vigilare sul proprio figlio.