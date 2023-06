Catania, 20enne marocchino evade dai domiciliari: arrestato

I militari hanno arrestato il 20enne rintracciandolo in una via limitrofa alla propria abitazione: il 20enne è stato ricondotto ai domiciliari

I carabinieri della Sezione Radiomobile hanno arrestato, in flagranza di reato, un 20enne marocchino, già noto alle forze di polizia, con l’accusa di evasione. I carabinieri si sono recati presso l’abitazione dell’uomo, già colpito da esecuzione di ordinanza di custodia cautelare per maltrattamenti in famiglia e tentata interruzione di gravidanza, poi arrestato per evasione, per effettuare i previsti controlli.

Non rintracciandolo in casa, i militari hanno subito avviato le ricerche a tappeto in tutto il centro storico cittadino, sino a trovare l’uomo in una via limitrofa all’abitazione. Alla luce della gravità del fatto, l’uomo è stato arrestato nella flagranza del reato di evasione e, su disposizione di questa Procura, condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.