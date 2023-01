Catania SSD, 21 convocati per la trasferta di Vibo Valentia: torna Jefferson

In vista di Vibonese-Catania, mister Ferraro ha convocato 21 calciatori rossazzurri: torna Jefferson, di nuovo fuori Litteri

E’ tempo di vigilia in casa Catania.

I rossazzurri, eccezionalmente domani pomeriggio alle 14.30, affronteranno la Vibonese in una trasferta che, nonostante la classifica, si preannuncia particolarmente insidiosa.

A caccia del 5° successo consecutivo, con l’obiettivo di aumentare ulteriormente i 14 punti di distacco rifilati per il momento alla seconda, mister Ferraro ha convocato 21 giocatori per la spedizione in terra calabra.

Ecco i convocati rossazzurri: riecco Jefferson, di nuovo out Litteri

Torna abile e arruolabile il centravanti brasiliano Jefferson dopo il problema muscolare accusato a ridosso del Natale nella gara del “Massimino” contro il Trapani.

Ancora out, invece, Russotto e Sarno, mentre stupisce la nuova assenza di Gianluca Litteri dopo gli scampoli di gara giocati nell’ultimo match casalingo con il Licata.

Prima convocazione tra i “grandi” per il giovane Clarence Corallo, talentuoso attaccante della formazione Juniores: il classe 2005 indosserà il numero 20.

PORTIERI – 1 Bethers, 22 Groaz

DIFENSORI – 2 Boccia, 4 Somma, 5 Rapisarda, 21 Pedicone, 26 Lorenzini, 27 Castellini

CENTROCAMPISTI – 8 Di Grazia, 10 Lodi, 18 Rizzo, 23 Palermo, 24 Vitale

ATTACCANTI – 11 Forchignone, 17 De Luca, 20 Corallo, 31 Chiarella, 32 Giovinco, 35 De Respinis, 79 Jefferson, 99 Sarao

(Foto: Catania SSD)