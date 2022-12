Catania, è corsa all’acquisto dei regali di Natale. Vicini i livelli pre-pandemia? – VIDEO

A Catania è corsa all'acquisto per gli ultimi regali di Natale. Ma com'è la situazione nei negozi? Lo abbiamo chiesto ai titolari delle attività.

Grande afflusso di gente a Catania per la corsa agli acquisti per i regali in occasione delle festività natalizie. Sono lunghe diversi chilometri le code di auto nel capoluogo etneo, sia sulle strade che portano al centro che in quelle che conducono ai centri commerciali della periferia.

Ci si chiede se, in occasione questo Natale, si sia tornati ai livelli pre-pandemia in termini di affluenza nei negozi impegnati nella vendita di articoli di ogni tipo. Il sospetto è che l’economia siciliana, in tutte le sue forme, stia tornando a girare come ai tempi precedenti. E i risultati, in tal senso, sono variegati.

Il parere dei commercianti

Abbiamo posto questa domanda ai titolari dei negozi del centro di Catania, precisamente tra corse delle Province e corso Italia.

La titolare di un’attività posizionata tra via Vittorio Emanuele Orlando e corso delle Province ha affermato che gli affari non vadano affatto bene, nonostante il venir meno delle restrizioni anti Covid. A pesare, in questo caso, è la diminuzione dei clienti in zona rispetto a diversi anni fa.

La signora Maria Grazia del punto vendita Blu Fox di via Gabriele D’Annunzio spiega come sia iniziato l’avvicinamento ai numeri pre-pandemici sia cominciato. Ciononostante resta ancora molta strada da fare.

“Quasi in linea con gli anni precedenti, ma…”

“Ci stiamo quasi riallineando ai numeri che c’erano precedentemente. Sicuramente meglio degli ultimi due anni, seppur con qualche difficoltà si cerca di riallinearsi ai tempi passati. Penso i periodi siano difficili per diverse situazioni. Noi però siamo qua, questo è il nostro lavoro e cerchiamo di essere positivi e di vedere positivo. Abbiamo analizzato tra le problematiche anche il caro energia, che fa la sua parte.

Testimonianza ottimista quella della titolare del negozio Oltre di via Etnea, contattata telefonicamente: “Siamo tornati alla normalità e agli standard del 2019. Quando c’è Natale la gente si dimentica dei problemi e si dà allo shopping grazie anche alla tipica atmosfera natalizia”.