Catania, Amts acquista 30 nuovi autobus: rientro graduale dei mezzi a metano

L'Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta spa ha annunciato l'acquisizione di 30 nuovi mezzi pubblici: inizieranno a circolare gradualmente da marzo in poi

Procede in modo costante e graduale il rientro di tutti i mezzi in servizio sulle linee urbane servite dall’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta spa. Dopo aver presentato, infatti, il Piano di esercizio di marzo con tutti i nuovi orari (in vigore dallo scorso 8 marzo e consultabile al seguente link: Varato il Piano di esercizio di marzo. I nuovi orari saranno in vigore da mercoledì 8 – AMTS Catania ), AMTS ha annunciato adesso l’acquisto di ulteriori 30 autobus che verranno messe in servizio gradualmente nel corso del mese di marzo.

Gli autobus, della lunghezza di 12 metri, sono stati acquistati da ATM Milano, consorziata con l’Azienda etnea all’interno del consorzio Full Green e con cui è già stato effettuato il trasferimento dei veicoli.

Un investimento che, spiega l’Azienda, avviene sia per rafforzare nell’immediato il servizio in attesa del completo rientro dei mezzi a metano in fase di revisione, sia per evitare che in futuro ci si possa trovare “scoperti” di mezzi da impiegare sulle linee servite, in caso di necessità, in attesa della completa conversione del parco mezzi in elettrico, che avverrà entro il 2026 con il progressivo acquisto di 130 autobus full electric, 18 dei quali sono già in servizio.

Bellavia (ad AMTS): “Acquisto autobus passo in avanti per ritorno a piena operatività del servizio”

“Sono soddisfatto di questo ulteriore passo in avanti per ottenere il rientro alla piena operatività del servizio di trasporto pubblico locale, che verrà conseguito pienamente in poche settimane – dichiara Giacomo Bellavia, amministratore unico di AMTS – desidero altresì ringraziare ATM Milano, ed in particolare il suo amministratore delegato, Arrigo Giana, per la sinergia e la collaborazione che ha portato alla cessione di 30 mezzi in tempi rapidissimi. Continueremo a lavorare in una prospettiva di medio lungo periodo per assicurare un servizio pubblico sempre più efficiente e regolare”.

Intanto anche questa settimana stanno rientrando ulteriori mezzi a metano, con un ulteriore potenziamento del servizio di trasporto pubblico sulle strade di Catania.