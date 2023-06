Catania, ancora discariche e rifiuti rimossi dagli operatori

Nel Comune di Catania è in atto una costante rimozione delle discariche di rifiuti. La spazzatura accumulata a causa del mancato rispetto.

Nel Comune di Catania è in atto una costante rimozione delle discariche di rifiuti. La spazzatura accumulata a causa del mancato rispetto delle regole della raccolta differenziata viene rimossa grazie a un’operazione voluta dal Comune con il supporto degli operatori del Consorzio Gema. I cittadini sono soliti lasciare davanti al proprio stabile rifiuti in maniera non conforme e quindi passibile di verbale di contravvenzione. Un condominio di via Fava, nonostante le sanzioni irrogate, è al centro di innumerevoli segnalazioni dovute a una parte di residenti che rispetta le norme. Inoltre sono stati intensificati i controlli delle guardie ambientali e della polizia locale per sanzionare i trasgressori.

Nella zona di San Cristoforo vicino via Moncada e via Toledo due grandi discariche sono state eliminate grazie a mezzi meccanici e personale che lavorato per diverse ore.

La raccomandazione del Comune etneo

“L’Amministrazione Comunale con in testa il sindaco Trantino, raccomanda ai cittadini di attenersi alle regole – si legge in una nota -, di depositare la spazzatura nei giorni stabiliti dal calendario per ogni singola frazione, perché senza la collaborazione di ogni singolo utente, viene vanificato ogni sforzo per migliorare la pulizia della città e aumentare i livelli di differenziata.