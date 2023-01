Catania, arrestato uomo in possesso di droghe sintetiche

Un 30enne è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante.

Un pregiudicato di Biancavilla di 30 anni è stato arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno notato movimenti sospetti vicino un palazzo di via Tripolitania. Sono state così controllate le persone che accedevano alla struttura. A un certo punto è arrivato l’uomo intento a guidare un mezzo, una Nissan Qashqai, che dopo aver parcheggiato si è avvicinato a piedi verso l’edificio. Il 30enne stava comunicando, tramite un messaggio vocale, con qualcuno per chiedere di aprirgli il portone. I militari hanno così deciso di effettuare una perquisizione personale trovando nelle tasche dei pantaloni 13 grammi di Ketamina e 15 grammi MD-MA (droghe sintetiche). Il soggetto, inoltre, deteneva in casa altre sostanze: nella camera da letto, in una scrivania, si trovavano un bilancino di precisione e un popper contenente sostanza liquida mentre cucina si trovava del materiale usato per il confezionamento. L’individuo è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha stabilito nei suoi confronti l’obbligo di dimora nel comune di residenza.