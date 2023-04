Catania, arriva il “Lions Day” per la prevenzione

Domenica, 16 aprile, i Soci del Lions Club della V Circoscrizione organizzano con lo slogan “Di pari passo” il tradizionale appuntamento di aprile con il “Lions Day”, evento che vede i Lions italiani impegnati nelle piazze per una campagna di prevenzione sanitaria con gli screening sanitari gratuiti e per incontrare la cittadinanza e informare tutti sui principî e le attività dei Lions Club. A Catania, i Club Lions della V Circoscrizione organizzano quattro diverse postazioni dove sarà possibile svolgere gli screening dalla 9 alle ore 13, secondo la seguente articolazione.

Zona 11 (Catania Host, Catania Faro Biscari, Catania Val Dirillo, Catania for an Absolute Serve). Parrocchia di San Michele Arcangelo (San Nullo): screening diabetologico, cardiologico, chirurgico e posturale; iniziativa organizzata in collaborazione con Don Aristide Raimondi, Parroco Chiesa San Michele Arcangelo e Cos Centro Ortopedico Siciliano.

Zona 12 (Catania Etna, Catania Nord, Catania Mediterraneo, Catania Lago di Nicito). Sagrato della Chiesa di San Luigi: screening diabetologico, audiometrico, vista, Alzheimer e disturbi cognitivi; sensibilizzazione donazione del sangue e sugli screening oncologici.

Zona 13 (Catania Bellini, Catania Alcantara, Catania Riviera dello Ionio, Catania Ovest e Catania Brancati). Comunità Parrocchiale della Madonna della Salute (Picanello): screening diabetologico, odontoiatrico e uditivi; raccolta e donazione Sangue; iniziativa in n collaborazione con Don Giovanni Mazzeppi, Parroco della chiesta “Santa Maria della Salute”, con il Comando della Polizia Locale di Catania, con l’associazione “Terra Amica”, l’Associazione Italiana Odontoiatri (sede di Ct), e l’Avis (Sede di Catania).

Zona 14 (Catania Gioeni, Catania Est, Catania Porto Ulisse, Catania Vallis Viridis). Piazza Verga: screening diabetologico, informazione e sensibilizzazione sana e corretta alimentazione.

L’iniziativa dei Lions Clubs della V Circoscrizione si unisce ad altrettante che si svolgeranno nella stessa giornata in dai Lions Club su tutto il territorio italiano. Il Lions Clubs International è la più grande organizzazione di club di servizio al mondo, con quasi 1,3 milioni di soci e circa 46.000 clubs presenti in 205 paesi ed aree geografiche diverse. Dal 1917, i Lions clubs con le loro iniziative di volontariato umanitario combattono da oltre 100 anni la cecità, la fame, la sete, le malattie, si occupano di prevenzione, educano, istruiscono, difendono la cultura, la libertà, la pace, l’ambiente, i giovani e gli anziani.