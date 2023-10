Catania, beccati a rubare dentro un’auto: due arresti

Un 35enne e un 33enne, entrambi con precedenti, sono stati denunciati in stato di libertà per il reato di furto aggravato in concorso

Un 35enne catanese e un 33enne tunisino, entrambi con precedenti di polizia, sono stati denunciati in stato di libertà per il reato di furto aggravato in concorso e il solo tunisino anche per il reato di porto di oggetti atti a offendere.

I due soggetti sono stati controllati durante un ordinario servizio di controllo della Polizia di Stato a Catania.

Il furto è avvenuto in via Ventimiglia a Catania

Nello specifico, nella notte tra domenica e lunedì personale delle volanti hanno risposto ad una richiesta di aiuto arrivata sul NUE 112.

È stato segnalato un furto in atto di un’autovettura parcheggiata nelle vicinanze di via Ventimiglia. Il richiedente, residente in zona, ha specificato di aver udito un forte rumore di vetri infranti. Dopo essersi affacciato al balcone aveva notando due uomini intenti a rovistare all’interno dell’autovettura.

Un cittadino ha fornito l’identikit dei ladri



Nel frattempo una Volante, giunta sul posto, ha intercettato, grazie anche a una dettagliata descrizione fornita dal cittadino, i due uomini intenti ad allontanarsi dal luogo del furto. In particolare, uno dei due, alla vista dei poliziotti, tentava di disfarsi di un sacchetto di colore nero, buttandolo sotto un’auto in sosta, poco prima di essere fermato dagli agenti insieme al complice.

La perquisizione personale effettuata successivamente ha permesso di rinvenire addosso a uno dei due un dispositivo infrangi–vetro, due grimaldelli e un coltello, oggetti evidentemente utilizzati per forzare l’auto in sosta e che venivano prontamente sequestrati. Inoltre, all’interno del sacchetto gettato a terra e prontamente recuperato, venivano rinvenute 4 buste in plastica con all’interno numerosi “porta fedi“.

Scatta la denuncia



Intanto un altro equipaggio ha proceduto al controllo dell’autovettura forzata dai due uomini che si presentava con un finestrino infranto. All’interno del portabagagli gli operatori hanno trovato una busta contenente “porta fedi”. Dello stesso tipo di quelli trovati addosso ai due uomini, ulteriore elemento di conferma circa il furto perpetrato dai due. Dopo le formalità di rito i due uomini sono stati denunciati in stato di libertà per il reato di furto aggravato in concorso e il solo tunisino anche per il reato di porto di oggetti atti a offendere.