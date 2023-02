Il Catania chiama a raccolta i tifosi per la Mariglianese: biglietti a 5 euro per curve e Tribuna B

Il Catania, in occasione della gara contro la Mariglianese, ha deciso di indire prezzi popolari per le due Curve e la Tribuna B

Il Catania chiama a raccolta i propri tifosi per la gara di domenica alle 14.30 contro la Mariglianese.

La società rossazzurra, infatti, ha comunicato i prezzi dei biglietti per assistere alla sfida del “Massimino”, con l’obiettivo di avere uno stadio gremito in ogni ordine di posto che possa spingere Ferraro e i suoi ragazzi a centrare la 7a vittoria consecutiva.

Curve e Tribuna B a 5 euro

“In occasione di Catania-Mariglianese – si legge nella nota del club etneo – in programma domenica 12 febbraio in coincidenza con la chiusura delle celebrazioni in onore di Sant’Agata, il Catania riserva eccezionalmente ai sostenitori rossazzurri la possibilità di acquistare i biglietti validi per le Curve e per la Tribuna B al prezzo di 5 euro, inclusi i diritti di prevendita. I biglietti già emessi sono comunque validi e i tifosi che li hanno acquistati a prezzo pieno otterranno un codice sconto da utilizzare in occasione degli eventi successivi, di pari importo rispetto al maggior costo sostenuto oggi, inviando la richiesta a biglietteria@cataniassd.com e allegando il biglietto acquistato e copia del documento d’identità. Dalle ore 15.00 di domani, i tagliandi saranno in vendita online, su TicketOne.it, in tutte le rivendite autorizzate ed ai botteghini, in Piazza Spedini.

Questi i prezzi dei biglietti:

– Curve € 5

– Tribuna B € 5

-Tribuna A € 27

– Tribuna Elite € 52

– Settore Ospiti € 12

Under 12 (nati dal 1° gennaio 2011 in poi) € 0,50 – Tagliandi acquistabili esclusivamente al botteghino ed entro le ore 16.30 di venerdì 10 febbraio da un adulto, che dovrà essere in possesso di abbonamento o biglietto, potrà acquistare un massimo di due tagliandi riservati ad under 12 e sarà tenuto ad assicurare la sorveglianza sul minore per tutta la durata della manifestazione sportiva.

Biglietti gratuiti per i diversamente abili:

Le richieste dovranno essere inoltrate via mail all’indirizzo biglietteria@cataniassd.com entro le ore 14.30 di giovedì 9 febbraio. In caso di disponibilità, il mittente riceverà da biglietteria@cataniassd.com il titolo d’accesso in formato .pdf.