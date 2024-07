Catania FC, Chiarella va in prestito al Rimini: è ufficiale

Il Catania cede Marco Chiarella: il giovane esterno d'attacco ex Pescara passa con la formula del prestito al Rimini

Marco Chiarella saluta, almeno per il momento, il Catania. Il giovane esterno offensivo è stato ceduto con la formula del prestito al Rimini, formazione con cui disputerà l’imminente stagione 2024-2025 in Serie C. Ad annunciarlo è stato lo stesso club dell’Elefante con un comunicato ufficiale diramato negli scorsi istanti.

Il comunicato del Catania

“Catania Football Club rende noto – si legge – di aver ceduto a titolo temporaneo al Rimini FC il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marco Chiarella”.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI