Catania, chiede 100 euro per restituire lo smartphone rubato: arrestato

Agenti della polizia di Catania hanno arrestato un senegalese che avrebbe chiesto del denaro per restituire il telefono cellulare a un uomo che ne aveva denunciato il furto. L’uomo, regolare sul territorio italiano e incensurato, è stato anche denunciato per il reato di ricettazione. A denunciare i fatti è stata la vittima che, grazie a un’applicazione installata nel proprio telefono, era riuscita a individuare che era stato nascosto in una abitazione in zona San Cristoforo ed era riusciva a contattare l’extracomunitario, che aveva ammesso il possesso del telefono, pretendendo 100 euro per la sua restituzione.

La vittima, non volendo prestarsi all’estorsione, si è rivolta alla Polizia e all’appuntamento per la consegna del denaro si sono così presentati degli agenti che hanno fatto irruzione all’interno dell’abitazione del senegalese immobilizzandolo. Nella casa i poliziotti hanno trovato il telefono cellulare rubato il giorno prima e altro materiale ritenuto di provenienza furtiva: 47 smartphone, tre televisori di ultima generazione, tre orologi, 59 cavetti usb, una Playstation, una cassa bluetooth, una stampante, sei tablet, due notebook, diverse borse da donna ancora confezionate, oltre a vari documenti di identità, carte bancomat, permessi di soggiorno e seicento euro in contanti. Indagini sono ancora in corso.