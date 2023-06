Catania, chiude l’Asse attrezzato per lavori: cosa cambia per la viabilità

Asse attrezzato di Catania chiuso per "consentire indifferibili lavori di scerbamento, manutenzione e messa in sicurezza".

Da martedì 20 giugno fino a sabato 24 giugno l’Asse attrezzato di Catania rimarrà chiuso al traffico per “consentire indifferibili lavori di scerbamento, manutenzione e messa in sicurezza“. Lo ha annunciato il Comune di Catania attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale.

Asse attrezzato chiuso, cosa cambia

L’amministrazione comunale “ha disposto la totale chiusura al traffico, per tutti i veicoli, di ambedue le carreggiate dell’Asse attrezzato cittadino, da via Di Gregorio all’immissione della rotatoria con lo stradale Bummacaro e da uscita Pigno a via Giuseppe Sessa“.

“Gli interventi promossi e coordinati in sinergia da diverse Direzioni comunali e la Catania Multiservizi, sono indispensabili per ripristinare la sicurezza stradale gravemente compromessa, anche dalla crescita di vegetazione spontanea lungo il percorso”.

“Dopo questi quattro giorni di lavori con chiusura totale dell’asse viario che collega Corso Indipendenza a Librino, all’ospedale San Marco e alla A19 Ct-Pa, dal 27 giugno si proseguirà a carreggiate alternate”, conclude l’amministrazione etnea.

Foto di repertorio