Violazioni in esercizio commerciale: scattano sanzioni a Catania

Ecco il bilancio degli ultimi controlli effettuati in un esercizio dedito alla somministrazione di alimenti e bevande a Catania.

La Polizia di Stato di Catania ha svolto accurati controlli negli esercizi commerciali del centro cittadino del capoluogo etneo.

Controlli negli esercizi commerciali a Catania: il bilancio

La Squadra amministrativa del commissariato di Pubblica Sicurezza Centrale, assieme al personale dell’ASP Spresal, dell’ASP Dipartimento Igiene Pubblica e dell’ASP Dipartimento Veterinario, nonché dell’Ispettorato del Lavoro, dell’INAIL e dell’Ispettore Centrale repressione frodi, ha coordinato un approfondito e mirato controllo a un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, situata nel cuore del centro storico cittadino, rilevando diverse irregolarità sia di carattere amministrativo che di carattere penale.

Al titolare dell’attività commerciale, sono stati contestati la mancata concessione per il suolo pubblico, la mancata indicazione degli ingredienti relativi ai prodotti esposti al banco vendita, alcune violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro relative a uscite di emergenza e alle vie di fuga, all’assenza di adeguati spogliatoi per il personale dipendente, la mancanza dell’autorizzazione per l’utilizzo delle telecamere nei luoghi di lavoro e alcune irregolarità in materia igienico-sanitaria. Gli operatori hanno contestato violazioni amministrative per diverse migliaia di euro.