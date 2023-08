Il Catania prepara il doppio arrivo: vicini Di Carmine e Quaini

Il mercato del Catania si prepara a registrare due nuovi innesti: vicini ai rossazzurri Samuel Di Carmine e Alessandro Quaini

Non si ferma il direttore sportivo del Catania Antonello Laneri, con due operazioni vicine alla chiusura che incrementano il ventaglio di alternative a disposizione del tecnico rossazzurro Luca Tabbiani: in arrivo il centravanti Samuel Di Carmine ed il difensore/centrocampista Alessandro Quaini.

Di Carmine la scelta per l’attacco

Accostato al Catania da almeno un mese con il club etneo che sembrava non affondare il colpo decisivo, poi dato per vicinissimo al Cosenza, alla fine Di Carmine è in procinto di vestire la maglia rossazzurra riempiendo lo slot di centravanti titolare. Trentaquattro anni, ultima stagione divisa tra Serie A e Serie B (prime due gare con la maglia della Cremonese, poi 29 presenze e 4 reti con il Perugia), Di Carmine torna in Serie C dopo quasi dieci anni: la sua ultima annata in terza serie con la Juve Stabia (14 reti nella stagione 2014/15). Poi, per l’attaccante fiorentino, solo Serie A e Serie B: miglior stagione della carriera dal punto di vista realizzativo a Perugia (22 gol nel 2017/18), da segnalare anche le 8 reti in 22 partite con la maglia dell’Hellas Verona nella massima serie (stagione 2019/20). Nove gol in totale nelle ultime tre stagioni, Di Carmine ha probabilmente già espresso il suo meglio in carriera, ma rimane tuttavia per la Serie C un profilo certamente importante.

Ecco Quaini (finalmente)

Sembra giunta gli sgoccioli anche la più lunga telenovela dell’estate rossazzurra, quella legata all’approdo ai piedi dell’Etna di Alessandro Quaini. Regista di centrocampo, poi arretrato in difesa da centrale proprio da Tabbiani, il Fiorenzuola sembra si sia finalmente convinto a lasciar partire il giocatore dopo le iniziali resistenze. Dopo aver ingaggiato un altro difensore, Riccardo Nava, ecco che la pista è diventata più semplice da percorrere. Ventiquattro anni, alle spalle esperienze con Monopoli, Pisa (in Serie B), Albinoleffe, Renate e Pro Piacenza, Quaini è il profilo che completa il pacchetto di difensori centrali insieme a Lorenzini, Castellini e Curado. In più, rispetto agli altri centrali, ha la capacità di far ripartire l’azione in maniera pulita oltre a conoscere perfettamente i dettami tattici del tecnico genovese.

Non è finita qui

Il mercato del Catania dovrebbe registrare nuovi ingressi da qui alla chiusura: arriverà un nuovo centrocampista, da non escludere l’innesto di un altro attaccante (abile a giostrare sia al centro che in fascia) e di un’alternativa in difesa sulle corsie esterne. Laneri ancora al lavoro, la tifoseria rossazzurra attende i prossimi colpi.