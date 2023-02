Catania, disavventura per Francesco Costa: “Rubata l’auto, dovrò pure ripagare ditta di noleggio”

Il vicedirettore de "Il Post" ha raccontato l'incredibile disavventura che gli è capitata recentemente a Catania.

Spiacevole disavventura quella che è capitata a Francesco Costa, vicedirettore de “Il Post”, durante una sua recente visita a Catania. Così come raccontato dallo stesso giornalista in un articolo pubblicato oggi, 3 febbraio 2023, sulla testata online diretta da Luca Sofri, Costa è stato vittima del furto di un’auto che aveva noleggiato al suo arrivo in Sicilia.

Nondimeno, al cronista è stato chiesto anche il pagamento dell’intero valore dell’auto di oltre 12mila euro. Ma andiamo per ordine.

Il parcheggio dell’auto

Passando per il centro storico del capoluogo etneo, Costa ha deciso di lasciare temporaneamente l’auto all’interno di una nota autorimessa presente in largo Paisiello, a poca distanza da piazza Stesicoro. Dopo aver consegnato le chiavi dell’auto a un addetto ed essersi allontanato a piedi, Costa ha fatto ritorno nell’autorimessa alle 23,15.

“Dentro l’autorimessa c’era un solo addetto, una persona diversa da quella che c’era al mio arrivo, che nel frattempo evidentemente aveva finito il suo turno. Ho dato lo scontrino all’addetto, che lo ha passato nello scanner e mi ha detto che l’auto risultava essere già stata ritirata“, scrive nel suo articolo.

La scomparsa dell’auto

In base alle informazioni presenti nella schermata di un terminale dell’autorimessa “l’auto era uscita alle 22.58 dietro presentazione dello scontrino. La persona che aveva ritirato l’auto aveva persino pagato il parcheggio, 6 euro”.

In pratica, qualcuno aveva presentato uno scontrino pressoché identico a quello di Costa con stessa targa e stesso codice a barre. Non riuscendo a ottenere spiegazioni esaustive da parte del titolare dell’autorimessa (attualmente amministrata dal Tribunale), Costa decide dunque di rivolgersi prima al 112 per denunciare l’accaduto e successivamente all’agenzia dove aveva noleggiato l’auto. E qui scatta la beffa.

La denuncia e la beffa

“Il caso in cui un’auto viene rubata e il proprietario non è più in possesso delle chiavi viene considerato incauto affidamento dell’auto” scrive il giornalista. Inoltre, “anziché chiedermi il rimborso della sola franchigia di 1.800 euro prevista nelle condizioni di contratto”, l’azienda ha richiesto il pagamento dell’intero “valore dell’auto, cioè 12.389,27 euro“.

“Sono certo di non avere colpe. Ma quanti anni ci vorranno prima di avere ragione? Conoscendo i tempi della giustizia italiana, parecchi”, conclude amaramente il giornalista.

Fonte foto: Facebook – Francesco Costa