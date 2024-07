Catania, furto all’ex ospedale Vittorio Emanuele: un denunciato

Un uomo è stato beccato a depredare un ex ospedale. Denunciato dai poliziotti delle Volanti di Catania un pregiudicato.

Un uomo è stato beccato a depredare un ex ospedale. Denunciato dai poliziotti delle Volanti di Catania un pregiudicato di 47 anni del posto per furto aggravato. Il ladro è stato individuato in via Dionisio Marotta all’ingresso secondario dell’ormai vecchio Vittorio Emanuele.

Individuazione del criminale

Gli agenti lo hanno rinvenuto a seguito della segnalazione di un colpo in uno dei reparti in disuso. L’individuo stava sistemando su un carrello tre reti elettrosaldate, una porta antincendio e diverse parti metalliche riconducibili a un impianto di aerazione. Il bottino doveva essere rinvenuto in un centro di raccolta di materiali ferrosi.