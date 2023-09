Catania, senza Livieri tocca a Bethers. Con l’incognita nazionale e mercato

Con Livieri fuori per almeno un mese, toccherà a Bethers difendere la porta del Catania. Ma c’è un però legato alla possibile convocazione in nazionale del lettone

A Klavs Bethers la porta del Catania. L’estremo difensore lettone, titolare lo scorso anno nella stagione che ha riportato i rossazzurri tra i professionisti, domenica al “Pinto” di Caserta farà il suo debutto da titolare tra i professionisti dopo aver esordito a gara in corso lunedì scorso contro il Foggia. Con Alessandro Livieri ai box per una lesione muscolare, sarà il lettone classe 2003 a difendere la porta etnea.

Livieri fuori, incognita nazionale per Bethers



Il Catania, nel comunicato in cui ha chiarito il tipo di infortunio occorso a Livieri durante Catania-Foggia, non ha specificato i tempi di recupero dell’estremo difensore giunto dal Pisa: si parla comunque, secondo indiscrezioni, di circa un mese di stop. Bethers pronto a prendere il suo posto, quindi. Ma c’è un però: l’ex Piacenza è infatti da tempo nel giro della nazionale under-21 lettone. Bethers ha ricevuto la chiamata del ct Basovs a inizio settembre per le gare contro i pari età di Italia e Norvegia (senza tuttavia scendere in campo). La Lettonia Under 21 tornerà in campo per le partite contro Irlanda e Turchia, in programma rispettivamente il 13 e 17 ottobre. Con il Catania che, dal canto suo, giocherebbe poi il 14 ottobre in casa della Juve Stabia.

Ritorno sul mercato o si resta così?



Lo scenario, dunque, qualora Bethers rispondesse alla convocazione della nazionale e Livieri non avesse ancora recuperato, è che il Catania avrebbe a disposizione per quella gara solo il classe 2006 Christian Torrisi, terzo portiere e numero uno dell’Under 19. Siamo nel campo delle ipotesi, ma non è da escludere che Laneri possa guardarsi intorno alla ricerca di un nuovo portiere per coprirsi in caso di emergenza. A tal proposito occorre ricordare che in Serie C all’interno della lista si può sostituire in qualsiasi momento un portiere con un altro portiere. Catania non certo fortunato in questa fase, tra infortuni e risultati avversi. Unica certezza, a Caserta il numero uno sarà Bethers.