Catania, Metro gratuita per qualche giorno: le date

La Fce ha comunicato che per alcuni giorni il servizio metro sarà gratuito per tutti i cittadini. Di seguito le date dell’iniziativa. In occasione dell’inaugurazione della nuova tratta della metropolitana Nesima- Monte Po, la Fce ha comunicato, attraverso un avviso pubblicato sul loro sito ufficiale che fino a mercoledì’ 24 luglio l’uso della metropolitana sarà completamente gratuito.

Promozione per sperimentare i nuovi collegamenti metro

Questo evento è stato organizzato per permettere a tutti i pendolari di sperimentare i nuovi collegamenti e il nuovo sistema di trasporto pubblico. La Fce invita tutti i cittadini usufruire di questa opportunità unica per scoprire le nuove stazioni.

