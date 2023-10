Catania, minore sanzionato per divano su monopattino

La Polizia di Stato ha punito l'autore di un gesto diventato ormai virale ma che può causare serie conseguenze.

La Polizia di Stato ha punito l’autore di un gesto diventato ormai virale ma che può causare serie conseguenze. Le investigazioni sono scattate a seguito della diffusione su social, siti d’informazione ed emittenti televisive, anche nazionali, delle immagini che ritraggono un giovane catanese che scorrazza a bordo di un divanetto caricato su un monopattino elettrico preso a noleggio.

“Non è una bravata”: la nota degli agenti

“In effetti, non si tratta di una bravata: la già pericolosa condotta del giovane, che avrebbe potuto riportare serie lesioni in caso di caduta dal quel marchingegno del tutto illegale, avrebbe potuto avere risvolti ben più seri, creando un incidente stradale e riverberandosi, così, sulla sicurezza della circolazione dei veicoli – si legge in una nota -. L’impegno dei poliziotti del Commissariato Borgo Ognina è stato esemplare, convinti che un tale gesto non possa e non debba essere sottovalutato, tanto sul piano del rispetto delle regole – è, infatti, palese l’illegalità di quanto ha messo in atto il giovane ripreso nel video – quanto sul piano dei valori sociali e di civismo, affinché non si creino false certezze d’impunità che facilmente porterebbero a tentativi di emulazione”.

Responsabile trovato e sanzionato

Identificato il soggetto coinvolto: uno studente di 15 anni senza alcun precedente. Sono state accertate le circostanze di tempo in cui è stata compiuto il fatto. L’8 ottobre è avvenuta la vicenda e dopo sono stati pubblicati sui social da altri giovani i filmati. Coloro che hanno diffuso il materiale sono stati identificati.

A carico del giovane, e dei suoi genitori considerata la minore età, sono state comminate le sanzioni amministrative relative all’infrazione degli articoli della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 sulla circolazione dei monopattini elettrici per un importo totale di 2mila euro.