Catania, è morto Nino Strano: ex assessore regionale al Turismo

È morto l’ex senatore Nino Strano. Malato da tempo, aveva 73 anni. Militante storico della destra catanese, tanto nel Msi quanto in Alleanza Nazionale, Strano fu anche assessore regionale. Negli anni settanta fu dirigente a Catania della Giovane Italia prima, del Fuan e del Fronte della Gioventù poi. Nel 1976 venne eletto consigliere comunale del comune di Catania nelle liste del Movimento Sociale Italiano, venendo sempre riconfermato sino al 1993.

Nel 1994 divenne deputato all’Assemblea regionale siciliana, subentrando a Benito Paolone, e rientrando nel Msi, diviene componente della 3ª Commissione legislativa permanente, Attività produttive ed Agricoltura. Nel 1996 viene rieletto nel collegio di Catania per Alleanza Nazionale. Viene nominato assessore regionale al Turismo, comunicazioni e trasporti nei governi di centro destra (1996-1998). Nel 2001 viene eletto alla Camera dei deputati nella lista di An. Nel 2006 è eletto al Senato della Repubblica e resto’ celebre la scena in cui mangio’ della mortadella per festeggiare la caduta del governo Prodi, battuto al Senato il 24 gennaio 2008.