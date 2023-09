Catania, nel weekend raduno nazionale Vespa

La due ruote più amata dagli italiani, la Vespa, fa festa a Catania per il primo Raduno Nazionale: l'evento il 16 e 17 settembre

La due ruote più amata dagli italiani, la Vespa, fa festa a Catania per il primo Raduno Nazionale che avrà come quartiere generale il parco commerciale Centro Sicilia di Misterbianco. Sabato 16 e domenica 17 settembre, infatti, gli equipaggi si daranno appuntamento alle falde dell’Etna per celebrare uno dei marchi più prestigiosi del ‘Belpaese’ con un programma aperto non solo agli appassionati della Vespa, ma a quanti desiderano accostarsi allo scooter per eccellenza. In particolare, a partire dalle 15.30 di sabato prossimo, nell’area parcheggio del ‘Centro Sicilia’ aprirà i battenti il Village dove sarà possibile assistere e prendere parte alle tante iniziative messe in atto dal Vespa club Catania che sta curando l’organizzazione dell’evento tra cui la mostra tematica già allestita nella galleria del parco commerciale.

Il programma del raduno Vespa a Catania

Oltre all’esposizione di modelli degli anni ’50 e di Vespe sportive, al Village, sono in programma gare di regolarità e ostacoli ed esibizioni spettacolari che coinvolgeranno direttamente il pubblico come quelle del freestyler ‘Nicola l’impennatore’, famoso per la partecipazione alla trasmissione Italian’s Got Talent, che replicherà anche domenica 17 con due performance in programma alle 11 e alle 17. Sabato 16 alle 18 gli equipaggi si predisporranno per la parata che dal parco commerciale raggiungerà il centro storico del capoluogo etneo, mentre domenica 17 alle 10.30 oltre trecento Vespe provenienti da piazza Dante si muoveranno in direzione del ‘Centro Sicilia ‘per festeggiare i 70 anni del Vespa Club di Catania e prendere parte alle attività. Al Vespa Village sarà presente il Pullman azzurro della Polizia.

Al suo interno un simulatore di guida virtuale e sistemi interattivi di ultima generazione per promuovere la cultura della sicurezza: una vera e propria aula multimediale itinerante dove gli agenti della Polizia Stradale saranno a disposizione per promuovere e educare, in particolare i più giovani, su comportamenti responsabili alla guida. Tra gli stand anche quello allestito dalla Croce Rossa di Catania che, mediante degli occhiali simulatori, effettuerà delle dimostrazioni circa la guida in condizione di non lucidità.