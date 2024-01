Catania, occulta targa auto con lenzuolo per transitare in Ztl: denunciato

Continua, tra le strade e le piazze del capoluogo etneo, l'attento e capillare monitoraggio del territorio volto ad arginare i comportamenti illeciti

Un automobilista, ritenuto responsabile del reato di occultamento di atti veri, è stato denunciato dalla polizia a Catania. L’uomo, alla guida di una Fiat Bravo, è stato sorpreso dagli agenti mentre transitava all’interno della zona a traffico limitato del borgo marinaro di San Giovanni Li Cuti. Con un lenzuolo che fuoriusciva dal portabagagli, e che copriva integralmente la targa posteriore dell’auto, cercava di impedire il rilevamento della targa alle telecamere della zona ZTL.

Perlustrazioni capillari

Ma i controlli del territorio, finalizzati a contrastare la criminalità diffusa, si sono allargati in diversi zone cittadine. La Polizia di Stato di Catania ha eseguito mirati servizi nei quartieri di Borgo, Picanello e Ognina. Controlli finalizzati alla prevenzione dei reati e ad assicurare il rispetto delle regole della circolazione stradale, con l’obiettivo di tutelare l’incolumità dei cittadini. Capillare l’attività di perlustrazione delle principali vie dei due quartieri, operando diversi controlli in piazza Mancini Battaglia, Piazza Duca di Camastra, via del Rotolo, via Villaglori e nella zona di Vulcania. Durante il servizio sono state controllate 251 persone e 100 veicoli. Contestati 40 verbali al codice della strada per sosta vietata, guida senza patente, mancata copertura assicurativa e mancata revisione.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

In compagnia di pregiudicati

Particolare attenzione è stata posta al contrasto del fenomeno dei posteggiatori abusivi. Gli agenti hanno denunciato un 54enne che esercitava illegittimamente tale attività in piazza Tricolore. Chiedeva il pagamento di una somma per poter parcheggiare le auto nelle aree di sosta gratuite della piazza. Sono stati inoltre effettuati controlli a diversi soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale. A Picanello, una persona, sottoposta alla misura degli arresti domiciliari, è stata segnalata all’Autorità Giudiziaria perché sorpreso a parlare con due pregiudicati davanti alla porta di casa.