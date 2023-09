Catania, Palermo chiede la cessione. Tabbiani: “Se rimanesse ne sarei contento”

In settimana Marco Palermo ha chiesto la cessione. In caso di partenza del centrocampista, il Catania tornerà sul mercato

Marco Palermo e il Catania, sarà addio? Il centrocampista etneo ha chiesto alla società di andar via, le parti sono a dialogo per capire se ci sono i presupposti per una risoluzione consensuale del contratto. Una presa di posizione che arriva nella settimana che conduce gli etnei al match contro il Picerno e che, in caso di partenza confermata, porterebbe la dirigenza a tornare sul mercato (in questo caso degli svincolati) alla ricerca di una nuova pedina da inserire a centrocampo.

Estate…turbolenta



Già durante la pausa estiva si era percepito come potesse esserci non proprio totale unità d’intenti tra le parti. Palermo infatti non era stato inserito inizialmente tra i giocatori della scorsa stagione annunciati dalla società come confermati – Rapisarda, Lorenzini, Castellini, Somma, Rizzo, Sarao, De Luca e Giovinco – salvo poi firmare, qualche giorno dopo, il rinnovo di contratto. Caso, dunque, che sembrava apparentemente rientrato. Il grande “sponsor” di Palermo è il ds Antonello Laneri, che lo aveva già lanciato a Siracusa, mentre pare che non fosse esattamente sulla stessa lunghezza d’onda il vice presidente Vincenzo Grella. Palermo ad ogni modo è rimasto, subentrando a Rocca negli ultimi dieci minuti di Catania-Crotone. Per un giocatore che aveva abituato nella passata stagione a impatti a gara in corso di un certo peso, la prestazione però non era stata brillante: in campo non si era visto il vero Palermo. Un segnale?

Tabbiani: “Spero rimanga”



Presente al “Totuccio Carone” di Ragalna nella giornata di martedì, Palermo non si era però allenato con i compagni e così anche nei giorni successivi. Secondo quanto detto da Laneri stesso, il calciatore ha chiesto la cessione. Motivi? Forse la consapevolezza che, specie dopo l’innesto di Francesco Deli, lo spazio a disposizione sarebbe stato ridotto. “Marco ci ha comunicato la volontà di andare in un altro posto, ma non è una cosa definitiva – le parole di Tabbiani in conferenza stampa sull’argomento -. Stanno parlando. Non è una volontà mia o della società. Credo che si possa anche risolvere, se dovesse rimanere ne saremmo contenti”. Per Palermo ci sono richieste dalla Serie D – si parla di Siracusa, dove ritroverebbe Russotto e Forchignone, e Lamezia. Per Laneri una questione da risolvere, così da capire se ci sarà la necessità di tornare sul mercato.