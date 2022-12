Catania, papà tenta di aiutare figlio pusher: un arresto e una denuncia

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato un pregiudicato 22enne. Denunciato il padre.

Il papà prova ad aiutare il figlio pusher. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato un pregiudicato 22enne per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio ed evasione. Contestualmente è stato denunciato in stato di libertà il padre, un 55enne incensurato, ritenuto responsabile di favoreggiamento personale. I militari, nell’ambito dell’operazione “Buon Natale sicuro”, hanno intensificato i controlli. Nello specifico una gazzella transitava intorno a mezzanotte lungo via Edmondo De Amicis, nel quartiere Picanello, e ha visto un giovane in attesa all’ingresso di una palazzina. Sul posto si trovava ai domiciliari per reati connessi agli stupefacenti proprio il 22enne. È stata così fermata l’attività: l’individuo stava scendendo le scale in pigiama tenendo in mano 5 dosi di marijuana. La droga, destinata al ragazzo fermato, era stata ordinata telefonicamente. Si sono così diretti nella dimora, condivisa con il padre, trovando il genitore che in maniera repentina gettava dalla finestra una scatola di scarpe contenente 102 grammi di marijuana, 55 grammi di hashish, 0,5 grammi di cocaina nonché 3 bilancini di precisione e materiale vario per confezionare la droga. Il 22enne, posto ai domiciliari, è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato l’arresto disponendone la custodia in carcere.