Catania, paura all’ospedale Cannizzaro: principio d’incendio nei bagni

Una paziente del reparto psichiatrico del Cannizzaro ha appiccato il fuoco su un rotolo di carta della toilette

Momenti di paura questo pomeriggio intorno alle 16.30 all’ospedale Cannizzaro di Catania.

Una paziente psichiatrica, infatti, avrebbe appiccato il fuoco ad un rotolo della carta della toilette del pronto soccorso, generando subito un principio d’incendio.

Il personale in servizio ha subito agito per spegnere sul nascere le fiamme, applicando le misure antincendio, con l’utilizzo di un estintore e di un idrante.

Un infermiere e un ausiliario appositamente formati hanno rapidamente domato l’incendio, che ha lambito la porta dalla parte interna.

Evacuati i locali del “Cannizzaro” interessati dal fumo

Nel frattempo il resto del personale ha evacuato i locali interessati dal fumo, a tutela dei pazienti. Sul posto, inoltre, sono tempestivamente intervenuti anche i vigili del Fuoco.

Al momento sono in corso intensi lavori per ripristinare la funzionalità e la pulizia di tutti gli spazi, al fine di permettere nuovamente l’accoglienza di nuovi pazienti in ps, attualmente sospesa.