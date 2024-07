Catania, pista ciclabile, slitta la conclusione dei lavori

I consiglieri comunali Scuderi e Rotella (Mpa) chiedono lumi sulla fine dei cantieri. Replica l’assessore Petralia: “Ritardi dovuti a esigenze di sicurezza. Opera pronta i primi di settembre”

CATANIA – Una pista ciclabile a servizio dei lidi balneari ma, a estate ampiamente inoltrata, non ancora terminata. L’infrastruttura in corso di realizzazione lungo la via Tempio, trafficata arteria che, dal centro città porterà ai lidi balneari del litorale sabbioso della playa, sembra ancora in mezzo a una strada. E non solo perché è stata realizzata al centro delle due carreggiate. È quanto affermano i consiglieri comunali del Movimento per l’Autonomia, Angelo Scuderi e Daniela Rotella che si chiedono, e chiedono all’Amministrazione quanto tempo ancora sarà necessario prima che la pista venga ultimata.

Pista ciclabile del porto, ancora un cantiere aperto

“Doveva essere pronta in pochi mesi – hanno affermato i due consiglieri – o comunque prima dell’estate e invece la nuova pista ciclabile che costeggia il porto è ancora un cantiere aperto. Ci chiediamo e chiediamo all’Amministrazione quanto tempo ancora sarà necessario prima che venga ultimata e consegnata ai catanesi. Non serve essere esperti – hanno aggiunto Scuderi e Rotella – per capire che i lavori procedono a rilento. Peraltro, non abbiamo ancora compreso quale sarà il destino dei ciclisti quando, terminata la ciclabile, dovranno immettersi in via Domenico Tempio”.

Secondo i due esponenti autonomisti, lunghe code, traffico e smog sarebbero le conseguenze di questi “ritardi” rendendo complicato il percorso dei catanesi verso le zone balneari della città. Interrogativi che si pone anche Lungomare liberato, pagina Facebook con oltre 65 mila follower, che nei giorni scorsi ha pubblicato foto di alcuni turisti costretti a camminare lungo marciapiedi non proprio praticabili, proprio lungo la via Tempio, all’altezza del Faro Biscari.

“Non capisco l’atteggiamento dei consiglieri del Movimento per l’Autonomia – ha replicato Giovanni Petralia, assessore alle Manutenzioni del Comune di Catania -. Avevo già chiarito lo stato delle cose – ha aggiunto l’esponente della Giunta comunale – sia in commissione, tra l’altro presieduta dal consigliere Scuderi, che in Consiglio comunale”. Petralia ammette i ritardi, ma evidenzia che gli stessi si siano resi necessari per migliorare l’infrastruttura dal punto di vista della sicurezza. Oltretutto, l’assessore evidenzia il lavoro effettuato in questi mesi. “Il progetto non prevedeva solo la realizzazione di una pista ciclabile, ma anche la riqualificazione del manto stradale, dei marciapiedi e dell’illuminazione – ha spiegato – e questo è stato fatto, la strada è fruibile da entrambe le parti, l’illuminazione c’è e i marciapiedi sono stati rifatti. Ci sono dei ritardi per quanto riguarda la pista ciclabile – ha affermato ancora – perché stiamo facendo delle migliorie per garantire maggiore sicurezza”.

Pista ciclabile, al progetto originario sarebbero stati aggiunti alcuni dettagli

In particolare, ha sottolineato l’esponente politico, al progetto originario sarebbero stati aggiunti alcuni dettagli: “Oltre i ritardi che ci sono stati nella consegna delle ringhiere, ve ne sono stati altri con Amts e con l’Enel per il posizionamento dei semafori pedonali in corrispondenza di tutti gli attraversamenti, cosa che all’inizio non era prevista. Questo comporterà un po’ più di tempo per il completamento dei lavori”. Insomma, i tempi non sono ancora certi e la pista ciclabile a servizio della zona balneare sabbiosa potrebbe veder la luce a estate conclusa. “Amts dovrebbe provvedere a istallare i semafori entro il mese di agosto – ha detto ancora Petralia – poi si procederà con gli ultimi dettagli e con la colorazione della pista che – ha concluso – dovremmo consegnare ai primi di settembre”.