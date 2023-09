Catania di nuovo senz’acqua, cittadini a secco. Sidra: “Perdite occulte, difficile trovarle”

Di nuovo problemi a Catania per la fornitura d'acqua, numerose case a secco da giorni. La Sidra: "Attività complessa".

La città di Catania resta nuovamente senz’acqua. In numerosi quartieri del capoluogo etneo, infatti, da alcuni giorni si stanno registrando disservizi per quanto concerne l’erogazione idrica.

Sono numerosi i cittadini che, in queste ore, stanno segnalando attraverso i social casi di riduzione o assenza di fornitura nelle proprie case, così come avvenuto nella seconda metà di luglio 2023 in occasione della grave emergenza caldo che ha colpito Catania.

Catania senz’acqua, i cittadini: “Situazione grave”

“Sta diventando una sfida lavarsi come i gatti e mantenere il gabinetto pulito”, scrive Stephania su Facebook. “Decisamente grave che il servizio pubblico di erogazione idrica venga improvvisamente interrotto senza fornire giustificazioni e soprattutto senza un adeguato preavviso. Ancor più grave è se tale disservizio si ripete nel tempo, magari nei mesi caldi della stagione estiva”, aggiunge Domenico.

Catania senz’acqua, Sidra: “Attività lunga e laboriosa”

Nella giornata di giovedì 1° settembre la Sidra, società che si occupa della gestione della fornitura d’acqua ai piedi dell’Etna, ha informato attraverso una nota che “da giorno 28/08/2023 si stanno registrando diffusi fenomeni di bassa pressione e/o mancanza di acqua nell’area della città in cui ricadono i quartieri: Nesima Superiore Nesima inferiore San Leone Area individuata dalle vie Mario Rapisardi, Ammiraglio Caracciolo, Corso indipendenza, Armando Diaz, San Pio X, XXXI Maggio, Duca D’Aosta, IV Novembre, Pisacane e traverse limitrofe.

“Il problema – aggiunge Sidra – è presumibilmente imputabile ad una o più perdite occulte di non facile individuazione“.

“Le squadre operative sono costantemente impegnate nella ricerca e individuazione delle suddette perdite, ma l’estensione e complessità della rete rendono l’attività lunga e laboriosa. Sidra assicura massimo impegno per ricondurre le condizioni di esercizio alla normalità nel più breve tempo possibile”, conclude la società.