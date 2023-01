Catania, progetti di riforestazione urbana e di supporto psicologico

La neo associazione Sikè presenta due progetti per la provincia della città di Catania; PIANTIAMOLA e PSIKÈ.

Progetti di sensibilizzazione su vari argomenti a Catania. Sikè, associazione senza scopo di lucro fondata ad aprile 2022 da un gruppo di giovani lavoratori e universitari, lancia due progetti. Lunedì 9 gennaio 2023 alle 16 nella Sala Coppola del Comune etneo (Piazza del Duomo, 3) si terrà la prima conferenza stampa. Saranno presentati i nostri quattro team che hanno lavorato per la nascita del gruppo. Saranno presentati i due progetti: “Piantiamola”, una raccolta fondi per la riforestazione urbana di alcune zone della provincia di Catania e “Psikè”, piano finalizzato alla sensibilizzazione della salute mentale tramite la fruizione di alcune sedute psicologiche gratuite con uno dei nostri psicologi partner. Interverranno due docenti dell’Università degli studi di Catania Gianpiero Giusso del Galdo professore ordinario di Botanica sistematica del Dipartimento di Scienze biologiche e ambientali che parlerà dell’importanza della piantumazione di alberi nelle zone urbane e la Direttrice del Dipartimento di Scienze della formazione, la professoressa Rosa Loredana Cardullo ordinario di Storia della filosofia antica che discuterà del peso di intraprendere un percorso di terapia psicologica. Saranno presenti vice sindaci, delegati o assessori dei comuni che hanno abbracciato le iniziative di Sikè (Aci Sant’Antonio, Aci Castello, Treccastagni, Zafferana Etnea e Santa Venerina). Parteciperanno pure i responsabili di altre associazioni che collaborano col gruppo per il progetto “Piantiamola”: Legambiente Catania, Plastic Free Catania, associazione Maravì, associazione Amico Mondo e il LeoClub.

Progetto Piantiamola

“L’obiettivo principale è quello di rafforzare i polmoni verdi delle grandi aree urbane, per contrastare l’inquinamento atmosferico, il degrado del suolo, tutelare la biodiversità e allo stesso tempo garantire una migliore qualità della vita ai residenti. Dal 20 dicembre è attiva una raccolta fondi su https://www.gofundme.com/f/piantiamola-dona-un-albero-e-dedicaloa-chi-ami Cittadini e imprese, con una donazione libera, possono contribuire insieme per accrescere il patrimonio verde delle città.

Con una donazione di 20 € si potrà inoltre fare un regalo donando un albero a una persona

speciale, inviando una mail a associazionesike@gmail.com indicando il nome della persona a cui è rivolto il regalo. Per gli imprenditori ad ogni donazione di 30 € sarà dedicato un albero all’azienda.

Inviando una e-mail con il nome e il logo dell’impresa. Di comune accordo con i comuni interessati gli alberi saranno piantati in nuove zone verdi nelle città. Sarà reso noto il luogo esatto in cui verranno messe a dimora le piante. Le associazioni, i cittadini e le imprese provvederanno alla donazione e alla piantumazione degli alberi; i comuni si occuperanno dell’irrigazione e dell’ordinaria manutenzione”.

Progetto Psikè

“Psikè è finalizzato ad avvicinare le persone alle cure psicologiche, consentendo a tutti i cittadini, senza limiti di reddito, di usufruire di due sedute gratuite presso le nostre sedi. L’iniziativa nasce dall’idea di superare le barriere e i pregiudizi sulla figura dello psicologo, diffondendo il messaggio dell’importanza della cura psicologica tanto quanto quella fisica. La salute mentale è alla base della capacità umana di pensare, provare sensazioni, imparare, lavorare, instaurare relazioni profonde e contribuire alla comunità di appartenenza e al mondo intero. A un anno dalla pandemia, gli effetti che le restrizioni hanno avuto sulle persone, influendo sulle capacità relazionali, causando problematiche di salute mentali diagnosticate tra cui ansia, disturbo della condotta, depressione, disturbi alimentari, disabilità intellettiva e schizofrenia, che possono danneggiare significativamente la salute dei bambini e dei giovani”.

Sarà possibile prenotarsi attraverso due diverse modalità: sul sito web dell’Associazione Sikè o mandando un messaggio su Whatsapp al numero verde Psikè

Sedute gratuite fornite da 11 psicologi: