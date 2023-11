Acqua sospesa a Catania e provincia, l’annuncio di Sidra: “Ecco dove ci sarà lo stop”

Annunciata l'interruzione dell'erogazione idrica a Catania e in alcune zone limitrofe. L'annuncio di Sidra.

Erogazione idrica sospesa per tutta la mattinata e la prima parte del pomeriggio a Catania e zone limitrofe nella giornata odierna, venerdì 10 novembre. A comunicare il disguido è Sidra, la società che si occupa della fornitura dell’acqua in città, attraverso una nota diffusa in queste ore.

Dove mancherà l’acqua a Catania e provincia

L’erogazione idrica verrà sospesa nelle seguenti zone:

Area del Comune di Sant’Agata Li Battiati presso le vie Barriera del Bosco, Corsaro, Lavatoio, Einaudi, Lojacono e traverse limitrofe;

presso le vie Barriera del Bosco, Corsaro, Lavatoio, Einaudi, Lojacono e traverse limitrofe; Area del Comune di Catania presso le vie Leucatia, Manzella, Pietro Novelli, Del Bosco, Francesco Zangrì, San Gregorio, Barletta, Taranto, De Logu, Cecchi, Cardinale Nava, Barriera, Brescia, Pavia, Galermo (parte alta) Via Sebastiano Catania (parte alta) Via Naselli, Via Poggio Lupo e traverse limitrofe:

presso le vie Leucatia, Manzella, Pietro Novelli, Del Bosco, Francesco Zangrì, San Gregorio, Barletta, Taranto, De Logu, Cecchi, Cardinale Nava, Barriera, Brescia, Pavia, Galermo (parte alta) Via Sebastiano Catania (parte alta) Via Naselli, Via Poggio Lupo e traverse limitrofe: Area del Comune di Gravina di Catania presso le vie Gramsci, Coviello, Fratelli Bandiera, Sanfilippo, Etnea e traverse limitrofe;

presso le vie Gramsci, Coviello, Fratelli Bandiera, Sanfilippo, Etnea e traverse limitrofe; Area del Comune di Misterbianco presso le vie Belsito, Della Zagara, Poggio Lupo e traverse limitrofe.

“Il ripristino dell’erogazione idrica è previsto per le ore 14. Il raggiungimento dei normali parametri di esercizio avverrà nel tardo pomeriggio”, conclude la nota di Sidra.