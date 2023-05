Catania, si gira la serie Tv Sabbia nera: la strade interdette e i divieti fino al 17 maggio

La produzione girerà a Catania in alcune zone centrali che, pertanto, potranno essere interdette al traffico o alla sosta.

Centro storico blindato per le riprese della serie Tv Sabbia nera di Davide Marengo, tratta dalle opera di Cristina Cassar Scalia. Fino al 17 maggio, attori e produzione gireranno a Catania in alcune zone centrali che, pertanto potranno essere interdette al traffico o alla sosta.

Fino al 6 maggio, alle ore 20 e, nuovamente, a partire dalle 8,00 dell’11 maggio e fino alle 19 di giorno 13 maggio; e ancora, dalle 8.00 del 15 maggio, fino alle 16 del 18 maggio non sarà possibile sostare in corso Martiri della Libertà, lato sud, dal civ. 110 a via Enrico De Nicola.

Fino alle 18.30 di domani, 5 maggio, inoltre, è istituito il divieto di sosta, con rimozione coatta, per tutti i

veicoli eccetto gli autorizzati, in via Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra via Raddusa e via S.

Agata. A partire dalle 16 di domani, fino alle 18 del 6 maggio, non sarà possibile posteggiuare nemmeno in via Petrella, ambo i lati, nel tratto compreso tra via Macaluso e via Licciardi;

Dalle ore 18:00 di giorno 11 maggio e sino alle ore 12:00 di giorno 12 maggio 2023,

e comunque sino a cessate esigenze, è istituito il divieto di sosta, con rimozione coatta, per tutti i

veicoli eccetto gli autorizzati, in via Alessandro Manzoni, tratto compreso tra piazza Stesicoro e via

Antonio di Sangiuliano, ambo i lati. Fino al 12 maggio 2023, inoltre, è istituito il divieto di transito per tutti i veicoli eccetto gli autorizzati, in via Alessandro Manzoni, tratto compreso tra piazza Stesicoro e via Antonio di Sangiuliano.

Dalle ore 01:00 di giorno 12 maggio e sino alle ore 17:00 di giorno 13 maggio 2023,

e comunque sino a cessate esigenze, è istituito inoltre il divieto di transito, nonché di sosta, per tutti i veicoli, eccetto gli autorizzati, in via Minoriti.

Dalle ore 16:00 di giorno 14 maggio e sino alle ore 20:00 di giorno 16 maggio 2023, è istituito il divieto di sosta, con rimozione coatta, per tutti i veicoli eccetto gli autorizzati, in piazza Scammacca, su tutta la piazza. Con effetto limitato dalle ore 13:00 alle ore 24:00 di giorno 17 maggio 2023, e comunque sino a

cessate esigenze, è istituito il divieto di sosta, con rimozione coatta, per tutti i veicoli eccetto gli

autorizzati, in piazza Cardinale Pappalardo, su tutta la piazza.

Dalle ore 16:00 di giorno 16 maggio e sino alle ore 00:30 di giorno 18 maggio 2023, e comunque sino a cessate esigenze, è istituito il divieto di sosta, con rimozione coatta, per tutti i veicoli eccetto gli autorizzati, nelle seguenti vie: via S. Tommaso, tratto compreso tra piazza Cardinale Pappalardo e via Carnazza Amari, entrambi i lati; via Carnazza Amari.