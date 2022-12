Catania, M5s punta Palazzo degli Elefanti. Conte: “Il candidato? C’è tempo”

Il leader del M5S interviene sulle elezioni amministrative etnee: “Cancelleri o Catalfo? Ci confronteremo con gli iscritti locali e decideremo”. L’ex sindaco Bianco dopo Natale scioglierà la riserva

CATANIA – Eppur si muove. All’ombra dell’elefante iniziano a circolare i primi nomi sui potenziali candidati per la poltrona di sindaco a Catania, attualmente senza un titolare dopo le dimissioni dell’ex primo cittadino Salvo Pogliese. Il momento della chiamata alle urne per i cittadini etnei è ancora distante e la data al momento non c’è, ma le settimane scorrono velocemente e la campagna elettorale che culminerà nelle Amministrative della primavera del 2023 è già formalmente iniziata.

Il nome nuovo emerso in questi giorni per la corsa a Palazzo degli Elefanti è quello di Giancarlo Cancelleri, grillino di ferro e già candidato governatore siciliano in occasione delle Regionali del 2017. A confermare la disponibilità per la piazza di Catania è stato lo stesso pentastellato attraverso diversi post pubblicati sui social.

“Se sarò il candidato sindaco mi spenderò con tutte le forze per costruire un modello di governo che renda moderne e competitive le città”, ha scritto pochi giorni fa Cancelleri sulla propria pagina ufficiale. L’ex sottosegretario ha poi annunciato di avere preso casa proprio a Catania a inizio dicembre per “vivere” con maggiore coinvolgimento la “sfida incredibile” che riguarderà il capoluogo etneo.

Sull’argomento ieri è intervenuto anche il presidente del M5S, Giuseppe Conte, in visita al quartiere Danisinni, a Palermo, per ascoltare la voce dei percettori del reddito di cittadinanza. “A Catania disponibilità per le amministrative di Giancarlo Cancelleri e Nunzia Catalfo? Ci confronteremo, come è nella nostra tradizione, con gli iscritti locali – ha dichiarato l’ex presidente del Consiglio – e poi decideremo applicando le nostre regole, le regole del Movimento 5 Stelle. Ma ancora c’è un po’ di tempo”.

A mettersi in gioco per Catania vi è anche una vecchia conoscenza dei cittadini e dei corridoi di Palazzo degli Elefanti. Nelle scorse settimane il più volte sindaco Enzo Bianco ha annunciato di stare riflettendo seriamente per una possibile candidatura. “Presto deciderò se candidarmi a sindaco. Soffro nel vedere Catania in ginocchio e abbandonata. Una città che ha dimostrato, guidata bene, di avere grandi prospettive”, ha scritto su Facebook lo scorso 4 dicembre l’esponente Dem. Bianco scioglierà le proprie riserve dopo Natale, al termine del suo periodo di riflessione. Già nel 2018 l’ex primo cittadino aveva tentato un ritorno nel Palazzo cittadino, non riuscendo però a vincere la contesa con lo sfidante Pogliese.

Ed è proprio sulla scelta del successore del primo cittadino dimessosi che il centro-destra sembra ancora in alto mare. Si rincorrono diversi nomi, ma la partita deve ancora entrare nel vivo.