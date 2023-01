Catania SSD, colpo in entrata: preso l’attaccante Alessandro De Respinis

Il Catania batte il suo primo colpo in entrata nel mercato di gennaio: preso l'attaccante Alessandro De Respinis

Dopo aver registrato le partenze di Michele Ferrara (al Messina) e Simone Pino (risoluzione del contratto), il Catania batte il suo primo colpo in entrata di questa sessione invernale di calciomercato.

Si tratta dell’attaccante classe 1993 Alessandro De Respinis, che qualche giorno fa aveva lasciato il Sangiuliano City, formazione milanese militante in Serie C.

Con i lombardi, De Respinis ha collezionato in questa prima parte di stagione un bottino di 9 presenze, senza però mai riuscire a timbrare il cartellino, mentre migliore si era rivelata l’esperienza in termini statistici dello scorso anno con la maglia della Vis Pesaro, contrassegnata da 4 gol in 33 apparizioni.

Ottimo, invece, lo score in Serie D dove, con Sondrio e Lumezzane, il 29enne centravanti, con un passato nelle giovanili del Milan, è riuscito a siglare 33 reti su 82 incontri disputati.

De Respinis si è già allenato a Ragalna: si rivede Litteri

Alessandro De Respinis è arrivato questo pomeriggio al quartier generale di Ragalna, sostenendo subito il primo allenamento in rossazzurro agli ordini di mister Ferraro.

Durante la seduta pomeridiana, si è rivisto in gruppo Gianluca Litteri: il bomber etneo, superati i fastidiosi problemi fisici, sembra ormai pronto al definitivo rientro in campo.