Catania SSD, ufficiale l’acquisto del classe 2004 Simone Baldassar

Il Catania piazza il colpo finale nell'ultima giorno di calciomercato: preso in prestito dal Pordenone il centrocampista 2004 Baldassar

Il Catania piazza la zampata finale sul gong del calciomercato invernale.

I rossazzurri, infatti, hanno messo a posto il tassello relativo all’under 2004 da regalare a mister Ferraro, prelevando in prestito dal Pordenone il centrocampista Simone Baldassar.

La talentuosa mezzala trevigiana ha disputato la prima parte di stagione tra le fila delle giovanili neroverdi, disputando 25 gare e siglando 3 gol nel campionato Primavera 2.

Per Baldassar è arrivata anche la soddisfazione dell’esordio in ambito professionistico, collezionando la prima presenza in Serie C e in Coppa Italia di categoria sempre con la maglia dei “ramarri”.

Il comunicato del Catania

“Catania SSD – si legge – comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Pordenone Calcio il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Simone Baldassar, nato a Vittorio Veneto (Treviso) il 2 febbraio 2004. Con il club neroverde, nel girone A del campionato Primavera 2, il giovane centrocampista ha disputato complessivamente 25 gare, realizzando 3 reti. Nella stagione in corso, Baldassar ha esordito in ambito professionistico collezionando le prime presenze in terza serie e in Coppa Italia Serie C.