Riparte l’estate catanese con oltre 160 eventi

Presentato a Palazzo degli Elefanti il programma del “Catania summer fest 2024”: tanti appuntamenti con big della musica come Venditti e De Gregori. Trantino: “Cartellone tra i più importanti del Meridione”

CATANIA – Un fitto calendario di eventi da giugno ad agosto. Una serie di appuntamenti culturali, musicali, di intrattenimento per le serate estive dei catanesi e dei tanti turisti che stanno affollando la città etnea. Ieri mattina, in una gremita sala Giunta di Palazzo degli Elefanti, il sindaco di Catania Enrico Trantino, insieme all’assessore ai Lavori pubblici, Sergio Parisi, al direttore della Cultura Paolo De Caro, al Capo di Gabinetto, Giuseppe Ferraro, al presidente del Consiglio comunale, Sebastiano Anastasi, e ancora al Sovrintendente al teatro Massimo Bellini Giovanni Cultrera, il presidente del Conservatorio Bellini, Carmelo Galati, al direttore artistico del Teatro Stabile, Giovanni Anfuso e ad alcuni dei manager musicali, tra cui Nuccio La Ferlita di Puntoecapo, ha presentato il cartellone del Catania Summer Fest 2024.

Il cartellone del Catania Summer Fest 2024

Una serie di appuntamenti imperdibili, oltre 160 eventi tra musica, danza, letteratura, arte e cinema, in numerose location della città alcune, ormai storiche, come la Villa Bellini e il Palazzo della Cultura, altre nuove di zecca come la corte della Gam, in via Ursino, e la piazza Federico II di Svevia appena pedonalizzata e già centro dell’estate catanese. Entusiasta il primo cittadino. “Diciamo che siamo anche fortunati – ha sottolineato Trantino in riferimento alla situazione di Taormina e Siracusa -. Abbiamo potuto approfittare di un momento favorevole e concentrare grandissimi eventi nella nostra città. Il cartellone messo a punto nel suo complesso è forse uno dei più importanti del Meridione, con attrazioni internazionali come Il Volo o i Blu, artisti emergenti come Ariete, sino ad Annalisa o evergreen come Massimo Ranieri”.

Ma anche grandi artisti del mondo cantautoriale come Antonello Venditti e Francesco De Gregori. “Artisti che si esibiranno nel cuore della città, in una Villa Bellini che adesso ha anche una tribuna che permetterà di assegnare i posti così da evitare le lunghe file in via Etnea che abbiamo visto in passato – ha aggiunto Trantino in risposta a chi, Sinistra Italiana in primis e Movimento 5 Stelle, hanno lamentato il “sequestro” del Giardino Bellini, sottratto alla città per essere destinato agli eventi. Tra i numeri della rassegna si contano 67 serate al Palazzo della Cultura, 26 nel Museo Civico Castello Ursino, 7 a piazza Federico di Svevia, 21 nel Giardino Bellini, 19 nella Galleria d’arte moderna, ai quali si aggiungeranno diversi altri eventi in via di definizione. Il sindaco ha anche ricordato che la Metro ogni venerdì e sabato prolungherà l’orario dell’ultima corsa da piazza Stesicoro fino all’una di notte.

Tra i numerosi spettacoli, ci saranno anche iniziative gratuite proposte proprio nella piazza Federico di Svevia con Palcoscenico Catania, o in altri siti grazie al Conservatorio Bellini, a Corti in cortile, al Bellini International, all’Opera dei pupi e altre collaborazioni.

Tra i primi appuntamenti in programma, “La giara” di Pirandello al Palazzo della Cultura già in corso con repliche sino al 21 giugno, “Giovanna D’Arco” (sino al 23 giugno) al Castello Ursino, Fabrizio Bosso con omaggio a Pino Daniele in piazza Federico di Svevia (1 luglio, gratuito), CCCP alla Villa Bellini il 4 luglio. Sponsor della rassegna Catania Summer Fest 2024 Glò, Bacco, Etnapolis, mentre Radio Studio Centrale sarà la radio ufficiale degli eventi. Tutto il calendario è disponibile nel sito internet del Comune di Catania. Aggiornamenti anche sulle pagine facebook del Comune di Catania e dell’assessorato alla Cultura.