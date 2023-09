Catania, Tabbiani: “Pronti per il Picerno, con la prestazione il risultato. Palermo? Dispiace, spero resti”

Il Catania si prepara a tornare in campo domenica sera al "Massimino" contro il Picerno: mister Tabbiani ha presentato così la sfida

Il Catania scalda i motori.

Dopo il rinvio della gara contro il Brindisi a causa dell’inagibilità dello stadio “Iacovone” di Taranto, i rossazzurri si accingono ad ospitare domani sera al “Massimino” il Picerno, ancora imbattuto con 4 punti raccolti nelle prime due giornate.

Per gli uomini di Tabbiani l’obiettivo è riscattare la sfortunata sconfitta all’esordio contro il Crotone, maturata dopo una prestazione convincente, condita da numerose occasioni da gol sprecate e 3 pali colpiti.

Lo stesso tecnico etneo ha presentato la sfida del vecchio “Cibali” nella conferenza stampa di vigilia, affrontando anche lo spinoso caso Palermo emerso nelle ultime ore in casa siciliana.

Tabbiani: “Palermo? Non è stata una scelta mia: spero possa restare”

Marco Palermo è in procinto di lasciare il Catania, pronto a risolvere il contratto che lo lega al club dell’Elefante.

Una decisione che amareggia Tabbiani, dettosi dispiaciuto della scelta del ragazzo e speranzoso di un improbabile dietrofront.

“Palermo? Non è stata una mia scelta, dispiace tanto se andrà via. Sostituirlo? Non abbiamo ancora parlato col direttore del piano B. Io spero che Palermo alla fine resti. Per il momento dobbiamo concentrarci sulle partite, nei prossimi 42 giorni avremo tante gare, con ben 11 match. Il campionato è difficile, vincere è difficile. Domani vogliamo fare risultato, affronteremo una squadra che gioca bene guidata da un allenatore che stimo come persona e come tecnico e che ho affrontato diverse volte in D. Attraverso la prestazione vogliamo riuscire ad arrivare al risultato, limando gli errori compiuti nella prima uscita”.

“La sosta ci è servita per migliorare la condizione fisica. Su Ladinetti e Di Carmine…”

Il Catania ha potuto usufrurire di due settimane di intenso lavoro per presentarsi al meglio alla sfida contro la formazione guidata da Longo. Mister Tabbiani ne è ben consapevole, soddisfatto di quanto visto dai suoi ragazzi a Ragalna negli ultimi giorni di lavoro.

“Abbiamo utilizzato la sosta per migliorare la condizione fisica soprattutto dei ragazzi che erano ancora un po’ indietro – spiega l’allenatore rossazzurro – Vogliamo recuperare la sconfitta col Crotone. Ho visto i ragazzi molto bene, hanno lavorato ottimamente sul piano motivazionale e dell’intensità nell’ultima settimana. Della prima gara voglio che i ragazzi ripetano la prestazione, la voglia di vincere: ovviamente spero che il risultato sia diverso. Il campionato è lunghissimo, l’importante è la prestazione. Ladinetti? È pronto, tutti saranno utili nei prossimi 42 giorni. Lui ha un ottimo gioco nel corto, può migliorare nella guida vocale. Riccardo ha ampi margini di miglioramento e avrà una carriera brillante davanti. Di Carmine? Samuel sta bene, fisicamente già col Crotone ha dimostrato di esserci. Lui, come Deli e Bouah hanno dimostrato di essere ottimi professionisti: Samuel è un giocatore importante, non lo scopro certo io, sarà determinante per noi così come tutti gli altri”.

“Castellini ragazzo intelligente, Chiarella sulla via del recupero. Silvestri titolare? Non lo dico”

Mister Tabbiani ha poi parlato dei due gioiellini rossazzurri, Alessio Castellini e Marco Chiarella. Il primo è pronto a fare il suo debutto in Serie C sulla fascia destra di difesa in sostituzione dell’infortunato Rapisarda; il secondo, invece, arma letale nella passata stagione, è in procinto di rientrare a pieno regime dopo un programma fisico impostato ad hoc per lui.

“Castellini? È un 2003, è un ragazzo di grande intelligenza e sono sicuro si farà trovare pronto nel caso in cui deciderò di schierarlo dal primo minuto. Buoah? L’ho visto per la prima volta martedì, lo abbiamo testato dal punto di vista fisico e sta bene. La partita però è una situazione diversa, ancora non è al 100%. Silvestri titolare domani? Sta bene, non dirò se giocherà dall’inizio: vedremo. Come sta Chiarella? Sono veramente soddisfatto di lui, giorno dopo giorno vedo grandi miglioramenti dal punto di vista fisico e sono contento. Dati i diversi infortuni patiti nel passato, abbiamo deciso a inizio ritiro insieme al professor Petralia di fargli effettuare un programma ad hoc. Lui ha dimostrato grande disponibilità dimostrandosi un ottimo ragazzo e professionista: a breve, sarà arruolabile e pronto a dare una mano alla squadra”.

La probabile formazione del Catania

Tabbiani non ha voluto sbilanciarsi sull’11 titolare che scenderà in campo domani sera al “Massimino”. L’impressione, però, è che i giochi siano quasi del tutto fatti. Due i dubbi che potrebbero impensierire il tecnico ex Fiorenzuola sino a pochi istanti prima del fischio d’inizio: quelli relativi al ruolo di play davanti alla difesa (Rizzo in vantaggio su Ladinetti) e al ruolo di centravanti (Di Carmine sfida Sarao) nel tridente con Chiricò e Marsura.

Questa la probabile formazione rossazzurra:

Catania (4-3-3): Livieri, Castellini, Silvestri, Curado, Mazzotta; Zammarini, Rizzo (Ladinetti), Rocca; Chiricò, Sarao (Di Carmine), Marsura. All.Tabbiani.