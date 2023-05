Catania verso il voto: ecco chi sono i 9 assessori designati da Caserta

Otto personalità provenienti da diversi ambienti, politici innanzitutto, ma anche delle professioni.

Otto i nomi fatti da Caserta per l’eventuale squadra di governo. Otto personalità provenienti da diversi ambienti, politici innanzitutto, ma anche delle professioni. Ecco gli assessori designati dal candidato sindaco per il fronte progressista.

Come già anticipato, per il Movimento 5 Stelle, sono state indicate due “teste di serie” dei pentastellati: la già Ministra del Lavoro Nunzia Catalfo – inizialmente indidcata come potenziale candidata sindaca ma poi costretta a un passo indietro per via del veto sul terzo mandato – e l’ex deputata regionale Gianina Ciancio. Confermato anche l’ex consigliere comunale del Pd, Niccolò Notarbartolo in quota Caserta e Pierpaolo Montalto, segretario cittadino di Sinistra italiana.

Per il Partito democratico, i nomi sono quelli di Luigi Tabita, attore e Maurizio Spina, docente universitario. In quota Enzo Bianco è indicato invece Andrea Tartaglia, noto in città anche per le sue posizioni a favore della mobilità sostenibile. Infine, in area Riccardo Tomasello, il nome avanzato è quello di Desirée Miranda, giornalista e direttrice di Focus Sicilia.